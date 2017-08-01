На 5 лет осудили главного судебного эксперта в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На 5 лет лишения свободы осудили главного судебного эксперта в Атырау, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе судебного разбирательства было установлено, что главный судебный эксперт Института судебной экспертизы по Атырауской области А. должна была провести судебно-экономическую экспертизу по материалам досудебных расследований, проводимых в отношении руководства двух фирм. Их подозревали в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму. Судебный эксперт через своего знакомого предложила директору одного из ТОО за 20 тыс. долларов дать заключение, в котором сумма неуплаченных налогов снижалась до предела, за который нет уголовного наказания. Директор сообщил об этом в департамент госдоходов. После получения денег эксперт и ее подельник были задержаны», - сообщили в пресс-службе областного суда.

В процессе следствия эксперт и ее подельник в содеянном признались.

«Судом главного судебного эксперта признали виновной и приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности (общий режим). Приговор еще не вступил в законную силу. Дело ее подельника только поступило в суд. Он обвиняется в пособничестве в мошенничестве», - информирует пресс-служба областного суда.