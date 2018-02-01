На 300 млрд тенге увеличит закупки у МСБ Фонд «Самрук Казына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фонд «Самрук Казына» увеличит закупки у малого и среднего бизнеса дополнительно на 300 млрд тенге. Об этом сообщил управляющий директор по операционной службе АО «ФНБ Самрук-Казына» Алишер Пирметов на пресс-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

А. Пирметов рассказал о ряде значительных изменений в системе закупок фонда «Самрук Казына». Например, закупки внутри группы компаний будут оптимизированы, будет внедрена маркетинговая система. Облегчат процедуры предварительного отбора, создан орган для обжалования. Контроль над закупками усилится, будет внедрена новая электронная система закупок.

«До сих пор закупки внутри холдинга велись по 4,5 тысячам позиций. Это означает, что компании могли покупать друг у друга любые товары и услуги. То есть, не было возможности для участия представителей малого и среднего бизнеса. Мы рассмотрели каждую из 4,5 тысячи позиций, и сократили их в 10 раз. Теперь количество позиций для закупок внутри холдинга составляет 424. Благодаря этому возникла возможность предоставить заказ малому и среднему бизнесу дополнительно на 300 миллиардов тенге», - сказал А. Пирметов.





По его словам, будет вестись контроль над ценами закупок по оставшимся 424 позициям, с тем, чтобы цены не превышали рыночных. Это позволит экономить до 10 процентов средств, выделяемых на закупки.

Кроме того, как сообщил А. Пирметов, будет облегчена процедура предварительного квалификационного отбора. В частности, вместо 168 вопросов представители малого и среднего бизнеса должны будут отвечать на 76 вопросов. Это даст возможность уменьшить затраты времени товаропроизводителей, участвующих в конкурсах и в определенной степени уменьшит бюрократизированность процедур.