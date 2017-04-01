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На 30 лет дисквалифицировали футболиста за нападение на арбитра

На 30 лет дисквалифицировали футболиста за нападение на арбитра
8 Апреля 2017 05:00 283

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  Футболиста французского любительского клуба «Вениссье» дисквалифицировали на 30 лет за нападение на арбитра, передает РИА Новости.

Игрок, чье имя не разглашается, в концовке матча шестого дивизиона чемпионата Франции между «Вениссье» и «Беллерош» остался недоволен решением судьи. Мужчина набросился на рефери и ударил его по лицу.

Помимо дисциплинарного наказания для игрока, «Вениссье» сняли с чемпионата и понизили в классе.

 

 

Ключевые слова: Спорт, Франция,
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