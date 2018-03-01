На 18% подешевели крупы и сахар в Казахстане за год
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане цены на продовольственные товары в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года выросли на 5,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
За отчетный период цены на алкогольные напитки повысились на 9,9%, кондитерские изделия - на 9,3%, молочные продукты - на 9,1%, рыбу и морепродукты - на 8,2%, булочные и мучные изделия - на 7,2%, фрукты и овощи - на 6,5%, кофе, чай и какао - на 3,8%, макаронные изделия - на 1,9%, хлеб - на 0,8%, муку - на 0,7%, а на крупы - понизились на 18,7%, сахар - на 18%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты составил 8,5%. Цены на говядину выросли на 10,3%, баранину - на 9,9%, свинину - на 8,1%, конину - на 7,2%, колбасные изделия - на 7,1%, мясо птицы - на 3,8%.
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