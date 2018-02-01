На 150 млрд тенге закупила лекарства «СК-Фармация»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В компании «СК-Фармация» отчитались о закупе лекарств на 2018 год, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На 26 февраля закуплено 1037 наименований на сумму более 150 миллиардов тенге. Данный закуп произведён на 88% от общей потребности медицинских организаций, в том числе 85% для амбулаторного лекарственного обеспечения», - проинформировала председатель «СК-Фармация» Людмила Бюрабекова в ходе пресс-конференции в СЦК.

По данным компании, из закупленных препаратов на склад единого дистрибьютора поставлено 934 наименований лекарственных средств и изделий медназначения. Это составляет порядка 90% от всего закупленного объёма. Из них 361 наименование имеется на складах для амбулаторного лекарственного обеспечения и отгружается в медицинские и аптечные организации, которые производят отпуск лекарственных средств непосредственно населению.



Как сообщила управляющий директор Гульнара Омарова, на текущий момент по Казахстану отгрузка произведена на сумму более 13 миллиардов тенге. Поставка препаратов продолжится до марта. Ещё 15 наименований, которые будут поставляться в Казахстан через ЮНИСЕФ и ПРООН, поступят на склады «СК-Фармация» в мае.

Всего в списке единого дистрибьютора на 2018 год 1192 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

В этом году, по словам Людмилы Бюрабековой, за счёт централизованного лекарственного обеспечения прогнозируется экономия около 20 миллиардов тенге. Они будут направлены на закуп недостающих препаратов.

Что касается наценки при закупе, то, как отметила Гульнара Омарова, в 2017 году для единого дистрибьютора была утверждена наценка 7% для препаратов стоимостью до 100 тысяч тенге.

«По результатам закупа наценка применяется не к предельной цене, которая утверждена приказом министерства здравоохранения, а к той цене, которая сложилась по результатам закупа. Из 7% в среднем наша наценка составляет 6,5%. Из них 3% уходит на логистические услуги, ровно половина от наценки уходит в государственный бюджет, и оставшийся процент наценки остаётся на развитие и содержание штата самого ТОО», - добавила Г.Омарова.