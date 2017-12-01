На 100 млрд тенге приобрели валюту костанайцы
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В течение 2017 года жители Костанайской области приобрели иностранную валюту на сумму свыше 100 млрд. тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на директора костанайского филиала Национального банка РК Жомарта Кажрахимова.
По информации филиала банка, на сегодня в области работают 144 обменных пункта, в том числе банков - 84, уполномоченных организаций - 58 и 2 - АО «Казпочта».
«За 11 месяцев 2017 года расходы населения области на приобретение иностранной валюты составили свыше 100 млрд.тенге. Спрос на наличную иностранную валюту объясняется необходимостью оплаты личных расходов физических лиц, потребностями отдельных категорий малого предпринимательства, ведущих в основном торговую деятельность»,- отметил Ж. Кажрахимов.
Сохраняется также сберегательная активность населения. В этом году костанайцы накопили на своих депозитных счетах более 360 млрд. тенге.
«Доля депозитов области в общей сумме депозитов по республике составляет 3,3%, это 3 позиция среди регионов после Восточно-Казахстанской и Карагандинской»,- отметил директор филиала Нацбанка.
Ж. Кажрахимов также сообщил, что в области продолжается снижение уровня долларизации депозитов, за год доля депозитов в иностранной валюте снизилась с 47,6% до 34,8%, тогда как в среднем по республике составляет 49%.
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