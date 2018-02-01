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Н.Нигматулин: Казахстанцы, выехавшие по турпутевке, должны быть застрахованы на весь период

28 Февраля 2018 11:19 841
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Н.Нигматулин: Казахстанцы, выехавшие по турпутевке, должны быть застрахованы на весь период

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК в среду под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина в первом чтении рассмотрены законодательные поправки по вопросам страхования и страховой деятельности.

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Законопроектом, в частности, предлагается в системе обязательного страхования внедрить механизм онлайн-страхования. Планируется также пересмотреть систему страхования рисков туристов.

В связи с этим в ходе обсуждения депутатами подняты вопросы об обязательном страховании туристов, выезжающих за рубеж. В частности, речь шла о страховании на время, определенное туристической путевкой. Парламентарии выразили беспокойство по поводу случаев, когда суммы страхового покрытия было недостаточно для оказания помощи туристам.

«Многие наши граждане проводят отпуск за границей по туристическим путевкам. Конечно, в это время могут возникнуть разные ситуации: заболел или какие-то другие причины. Но самое главное - казахстанцы, выехавшие по турпутевке за границу, должны быть полностью застрахованы на весь период. Поэтому эти вопросы необходимо рассмотреть до второго чтения», - сказал Нурлан Нигматулин.

 

 

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Ключевые слова: Туризм, Страхование, Сенат,
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