Мы пересмотрим контракты спортсменов ПК «Астана» - Арыстанбек Мухамедиулы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы сообщил о грядущем пересмотре контрактов спортсменов Президентского спортивного клуба «Астана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я думаю, что у ведущих спортсменов, с кем подписаны контракты, мы, естественно, будем заново пересматривать, насколько она обоснована (зарплата - прим.). Если специалисты обоснуют, что спортсмены имеют право столько получать, то почему бы не утвердить. Есть вторая сторона: мы всегда думаем, что у нас очень большие гонорары, но по сравнению с зарубежными клубами это небольшие деньги», - сказал он в кулуарах Казмедиацентра.

Министр отметил, что к этому вопросу в совете будут тщательно подходить.

«Если есть вопросы, что незаслуженно получают, то, конечно, мы здесь будем более строго подходить. Мы сейчас можем скоординировано вести работу. 2018 год очень тщательно обсудить, чтобы потом сомнений не было», - отметил министр.





«Почему много иностранцев, почему такой гонорар? Есть определенный негатив. На самом деле эта команда (велокоманда - прим.) нужна, но мы должны четко объяснить, сколько каждый спортсмен получает, есть там казахстанские воспитанники. Этот вопрос мы бы хотели обсудить в попечительском совете», - добавил А. Мухамедиулы.



