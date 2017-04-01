Мы не собираемся заставлять работать многодетных мам - Дуйсенова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова заверила, что многодетных мам в Казахстане не будут принуждать работать, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

"Как вы знаете, с 2014 года мы реализуем программу «Өрлеу». У нас есть мамы, которые ухаживают за детьми до 3 и 7 лет. Если у этих граждан будет возможность, то мы будем их обучать, присваивать специальность и устраивать на работу. Матери, которые ухаживают за детьми, могут сами решать, участвовать в программе или нет, это необязательно. Я хочу сказать, что мы готовы дать работу тем, кто хочет сменить профессию", - прокомментировала журналистам министр в кулуарах заседания Правительства РК.

Напомним, ранее в некоторых казахстанских СМИ появилась информация об обязательном трудоустройстве многодетных мам в связи с новой системой предоставления социальной помощи.



С 1 января 2018 года адресную соцпомощь будут делить на два вида: безусловную и обусловленную. Безусловную смогут получать лишь те семьи, где нет трудоспособных членов. Например, инвалиды или пожилые пенсионеры. Семьи, где есть как минимум один работоспособный человек, должны заключить новый контракт, который обяжет их трудиться. В противном случае пособия не будет. Таким образом, вместо пособий многодетным семьям, несовершеннолетним из малообеспеченных семей, семьям на грани нищеты будет предоставлена работа. Если на работе их зарплата превысит 13 тысяч тенге, или половину прожиточного минимума, то их также лишат пособий. Документы каждого получателя соцпомощи будут проверять.