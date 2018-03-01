МВД РК предупредил о временном сбое при выдаче водительских удостоверений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел РК предупреждает граждан о возможной недоступности услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Об этом корреспонденту МИА «Казнформ» сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

По его словам, МВД проводится работа по созданию благоприятных условий для населения при оказании государственных услуг, в части сокращения сроков их получения.

«В этой связи услуги по регистрации (перерегистрации) транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в регистрационно-экзаменационных подразделениях административной полиции и филиалах НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» могут быть частично недоступны. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - отмечает Алмас Садубаев.