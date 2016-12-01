Музыканты Тараза посвятят концерт памяти погибшего в крушении Ту-154 Валерия Халилова

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Воспоминаниями о погибшем в авиакатастрофе Ту-154 руководителе Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова Валерии Халилове поделился Владимир Максименко. В 60-е годы они вместе учились в Джамбулском ПТУ, играли в одном оркестре.

«Людей на нашей планете много. Но таких одаренных - чрезвычайно мало, - поделился своими размышленими о недавней трагедии над Черным морем поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» Владимир Максименко, знавший с детских лет погибшего в авиакатастрофе военного дирижера, руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова Валерия Халилова. - Выдающихся музыкантов, писателей, спортсменов, художников мало. Их путь становления, формирования долог и труден. Но Бог почему-то забирает их...».

Сегодня Владимир Максименко является деканом факультета дополнительного педагогического образования Таразского государственного педагогического института, отличник культуры РК, руководит эстрадным оркестром вуза. А в 60-е годы прошлого века они с Валерием Халиловым учились в Джамбулском ПТУ-12, где готовили специалистов железнодорожных профессий.

«Он поступил позже меня, - вспоминает Максименко, - но была такая музыкальная солидарность. Мы играли в духовом оркестре училища, я на кларнете, Валера Халилов на теноре. Он был маленького роста, худенький, скромный, но чрезвычайно музыкально одаренный. Тогда чуть ли не каждое уважающее себя ПТУ имело духовой оркестр, обучали нас серьезные музыканты, бывшие военные (у нас был руководителем Геннадий Крылов), устраивались республиканские и всесоюзные фестивали таких оркестров, мы выступали на парадах 9 Мая, играли марши, чеканили шаг, было торжественно и красиво. Государство заботилось не только о нашем профессиональном образовании, но и о воспитании личности. Из этого училища вышло много выдающихся людей нашей области, страны. И, хочу отметить, из простой самодеятельности вышло много выдающихся деятелей культуры».

Известно, что Валерий Халилов родился в семье военного дирижера в 1952 году в городе Термезе Узбекской ССР. Однако из-за постоянных переездов 7-летний В. Халилов пошёл в первый класс в Казахстане, в городе Джамбуле (ныне Тараз). Позже в своих интервью музыкант будет вспоминать жаркий южный город Джамбул с прохладными арыками, в которых водилась рыба, и мальчишки вылавливали ее и запекали на раскаленных крышах. А еще вспоминал городской парк, где по выходным его отец Михаил Николаевич Халилов дирижировал духовым оркестром, под эту музыку танцевали посетители парка, тогда и появилась его тяга к военной музыке.

«В 1977 году мы увиделись с Валерой в Ташкенте, куда я, будучи уже деканом, поехал за музыкальными инструментами, - продолжает вспоминать В. Максименко. - Мы встретились в Доме офицеров, Валера тогда пошел на сверхсрочную военную службу, закончил музыкальное училище имени Хамзы в Ташкенте, потом военно-дирижёрский факультет при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и руководил образцовым военным оркестром Туркестанского военного округа. Стройный, высокий, подтянутый, безупречный профессионал. Профессия военного дирижера специфична и не каждому, даже очень талантливому, музыканту по плечу. Не каждый может заниматься серьезной музыкой. Это тяжелый труд, требующий постоянного развития. А в профессии военного дирижера требуется еще и психологическая выдержка, и безусловное лидерство, и отменное здоровье. Ведь приходится много времени проводить на плацу, в строевой подготовке, на ветру, на морозе, под палящим солнцем».

Спустя годы Владимир Максименко увидит Валерия Халилова по телевизору - на Красной площади, в качестве главного дирижера сводного военного оркестра, участвовавшего в парадах, посвящённых Дню Победы. С 2002 года и по год нынешний Народный артист Российской Федерации генерал-лейтенант Валерий Халилов возглавлял военно-оркестровую службу Вооружённых Сил Российской Федерации, являясь главным военным дирижёром. В апреле 2016 года Валерий Халилов был назначен на должность начальника ансамбля - художественного руководителя Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова. Халилов выступил организатором многих праздничных театрализованных мероприятий с участием военных духовых оркестров России и коллективов многих стран, в том числе и из Казахстана. Это международные военно-музыкальные фестивали «Кремлёвская зоря» и «Спасская башня», «Амурские волны» и «Марш столетия». Гастролировал с ведущими оркестрами ВС РФ во многих странах мира.

Валерий Михайлович Халилов погиб 25 декабря 2016 года в авиационной катастрофе в Сочи самолёта Минобороны России, направлявшегося в Сирию. Всего погибло 92 человека, в том числе 64 артиста возглавляемого им ансамбля имени Александрова.

«У нас, жамбылских музыкантов, есть традиция, - продолжил Владимир Максименко. - Ежегодно 21 августа мы собираемся на летней эстрадной площадке городского парка, где раньше каждые выходные звучал духовой оркестр, и играем в память ушедших музыкантов нашего города. На этот раз мы будем вспоминать Валерия Халилова...».

Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.



В числе основных версий трагедии рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

фото: NewsYou.info