Музыканты из США исполнили песню Абая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Песню великого Абая Кунанбаева «Айттым сәлем, Қаламқас» исполнила американская фолк-группа Humming House, передает Хабар 24.

С бесплатным концертом музыканты выступили в Семее. Произведение на суд зрителей гости представили вместе со студентами местного музыкального колледжа.

Отметим, что свой гастрольный тур по Казахстану фолк-группа начала с Семея. Далее артисты отправятся с концертами в Алматы и Астану.

«Эти ребята приехали из штата Теннеси по программе «Американская музыка за рубежом». Мы финансируем поездки музыкантов по всему миру, чтобы они могли делиться своей музыкой, узнать что-то новое о разных культурах и привнести опять это в Америку и использовать это в своей музыке», - сказал заместитель атташе по культуре Посольства США в РК Мэтью Уилсон.

Фото: 24.kz