Музыканты из США исполнили песню Абая
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Песню великого Абая Кунанбаева «Айттым сәлем, Қаламқас» исполнила американская фолк-группа Humming House, передает Хабар 24.
С бесплатным концертом музыканты выступили в Семее. Произведение на суд зрителей гости представили вместе со студентами местного музыкального колледжа.
Отметим, что свой гастрольный тур по Казахстану фолк-группа начала с Семея. Далее артисты отправятся с концертами в Алматы и Астану.
«Эти ребята приехали из штата Теннеси по программе «Американская музыка за рубежом». Мы финансируем поездки музыкантов по всему миру, чтобы они могли делиться своей музыкой, узнать что-то новое о разных культурах и привнести опять это в Америку и использовать это в своей музыке», - сказал заместитель атташе по культуре Посольства США в РК Мэтью Уилсон.
Фото: 24.kz
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