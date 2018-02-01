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Музыканты из США исполнили песню Абая

26 Февраля 2018 09:10 890
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Музыканты из США исполнили песню Абая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Песню великого Абая Кунанбаева «Айттым сәлем, Қаламқас» исполнила американская фолк-группа Humming House, передает Хабар 24.

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С бесплатным концертом музыканты выступили в Семее. Произведение на суд зрителей гости представили вместе со студентами местного музыкального колледжа.

Отметим, что свой гастрольный тур по Казахстану фолк-группа начала с Семея. Далее артисты отправятся с концертами в Алматы и Астану.

«Эти ребята приехали из штата Теннеси по программе «Американская музыка за рубежом». Мы финансируем поездки музыкантов по всему миру, чтобы они могли делиться своей музыкой, узнать что-то новое о разных культурах и привнести опять это в Америку и использовать это в своей музыке», - сказал заместитель атташе по культуре Посольства США в РК Мэтью Уилсон.

Фото: 24.kz

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Ключевые слова: Культура, США, Восточно-Казахстанская область,
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