Мужчина зарезал оскорбившего его супругу товарища в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее осудили мужчину, который убил своего товарища, который отказался извиниться перед его гражданской женой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Согласно материалам дела, инцидент произошел в одном из жилых домов поздно вечером. По информации специализированного межрайонного суда по уголовным делам Восточно-Казахстанской области, двое мужчин и одна женщина организовали застолье.
После распития спиртных напитков сожитель дамы отправился спать. В это время между гостем и женщиной возникла ссора, от которой проснулся ее гражданский муж.
Заступившись за свою женщину, мужчина потребовал от гостя извинения перед ней. Однако последовал новый конфликт, который перерос в драку, во время которого сожитель схватил со стола нож и вонзил в грудь гостю.
Врачей вызвала женщина, но было уже поздно. Мужчина скончался на месте.
Уже в ходе последовавшего судебного разбирательства мужчина признал свою вину полностью, добавив, что не хотел убивать, а лишь защищал свою жену.
Суд обвиняемого признал виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК «Умышленное убийство». Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
Фото: infpol.ru
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