Мужчина зарезал мать и жену в Южном Казахстане
26 Февраля 2018 14:44 1105
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области мужчина зарезал собственную мать и жену, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Трагедия произошла 23 февраля в селе Шубарсу Ордабасинского района. По словам местных жителей, сначала мужчина зарезал жену, а затем мать, выбежавшую на помощь.
В семье растет маленький ребенок. Что побудило отца семейства на такое жестокое преступление, неизвестно.
В деталях случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов, комментариев от них пока не последовало.
Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, Происшествия,
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