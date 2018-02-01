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Мужчина зарезал мать и жену в Южном Казахстане

26 Февраля 2018 14:44 1105
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Мужчина зарезал мать и жену в Южном Казахстане

  ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области мужчина зарезал собственную мать и жену, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Трагедия произошла 23 февраля в селе Шубарсу Ордабасинского района. По словам местных жителей, сначала мужчина зарезал жену, а затем мать, выбежавшую на помощь.

В семье растет маленький ребенок. Что побудило отца семейства на такое жестокое преступление, неизвестно.

В деталях случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов, комментариев от них пока не последовало.

 

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Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Сайра Амантаева

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