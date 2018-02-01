Мужчина зарезал мать и жену в Южном Казахстане

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области мужчина зарезал собственную мать и жену, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла 23 февраля в селе Шубарсу Ордабасинского района. По словам местных жителей, сначала мужчина зарезал жену, а затем мать, выбежавшую на помощь.

В семье растет маленький ребенок. Что побудило отца семейства на такое жестокое преступление, неизвестно.

В деталях случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов, комментариев от них пока не последовало.