Мужчина устроил стрельбу в жилом доме в Казани
28 Февраля 2018 01:42 626
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неизвестный мужчина устроил стрельбу в одном из жилых домов в Казани, несколько человек ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Новости по темеЮная туристка погибла на горнолыжном курорте в ВКО Ребенка спасли из горящего автомобиля гвардейцы в Астане
«Мужчина в подъезде жилого дома устроил стрельбу из ружья. По предварительной информации, несколько человек ранены», - сказал собеседник агентства, не уточнив, обезврежен ли стрелок.
Источник отметил, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По факту происшествия начато расследование.
Фото: © Артем Геодакян/ТАСС
Ключевые слова: Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Ситуация с паводком обострилась в селе Кайназар Алматинской области
- Паводки затопили дворы в селах Жамбылской области
- Коттеджному городку близ Алматы угрожает сход оползня
- Юная туристка погибла на горнолыжном курорте в ВКО
- Автобус столкнулся с легковушкой на трассе в ЗКО, есть пострадавшие
- Пропавшая мать троих детей нашлась в ВКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн