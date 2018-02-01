Мужчина устроил стрельбу в жилом доме в Казани

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неизвестный мужчина устроил стрельбу в одном из жилых домов в Казани, несколько человек ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина в подъезде жилого дома устроил стрельбу из ружья. По предварительной информации, несколько человек ранены», - сказал собеседник агентства, не уточнив, обезврежен ли стрелок.

Источник отметил, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По факту происшествия начато расследование.

Фото: © Артем Геодакян/ТАСС