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Мужчина устроил стрельбу в жилом доме в Казани

28 Февраля 2018 01:42 626
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Мужчина устроил стрельбу в жилом доме в Казани

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неизвестный мужчина устроил стрельбу в одном из жилых домов в Казани, несколько человек ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Мужчина в подъезде жилого дома устроил стрельбу из ружья. По предварительной информации, несколько человек ранены», - сказал собеседник агентства, не уточнив, обезврежен ли стрелок.

Источник отметил, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. По факту происшествия начато расследование.

Фото: © Артем Геодакян/ТАСС

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Ключевые слова: Происшествия,
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