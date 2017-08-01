Мужчина напал с ножом на прохожих в центре Сургута

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Восемь человек пострадали в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) в результате нападения неизвестного мужчины с ножом на прохожих, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

«По предварительной информации, неизвестный мужчина бежал по центральным улицам города и причинял ножевые ранения людям, в результате чего пострадали восемь человек. Сейчас все они находятся в больницах города. По данному факту возбуждено уголовное дело, на месте работают все правоохранительные органы, из Ханты-Мансийска на место выехали сотрудники СК», - сказали в пресс-службе управления.

В пресс-службе Следственного комитета России уточнили, что инцидент произошел около 11:20 по местному времени (09:20 мск). Собеседник агентства отметил, что на место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Они применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сейчас их оперируют медики, сообщил заместитель директора департамента здравоохранения округа Владислав Нигматулин.

«Все пострадавшие были доставлены в Сургутскую трамватологическую больницу. Среди пострадавших детей нет. У троих, по предварительным данным, состояние средней степени тяжести, у четверых состояние тяжелое. Они в операционной», - сказал Нигматулин.

«По нашей информации, пострадали семеро человек, восьмой пострадавший, о котором сообщали в СК, по нашей информации, - ликвидированный нападавший», - добавил Нигматулин.

По данным полиции, напавший мог страдать психическим расстройством, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Хамты-Мансийскому автономному округу - Югре.