Мужчина на Rolls-Royce разбил витрину автосалона в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространили видео, где элитная иномарка снесла витрину автосалона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Молодой человек, осматривая автомобиль Rolls Roys в салоне «Автоцентр Бавария», нажал на педаль газа, тем самым приведя машину в движение, и разбил витрину. Все обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают сотрудники полиции», – рассказали в компании Астана-Моторс.



Инцидент произошел в автоцентре, расположенном на проспекте аль-Фараби. Причину произошедшего и размер причиненного ущерба сейчас выясняют сотрудники компании.

Фото: скриншот из видео