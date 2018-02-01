Мужчина на Rolls-Royce разбил витрину автосалона в Алматы
28 Февраля 2018 14:50 1396
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространили видео, где элитная иномарка снесла витрину автосалона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПожар в развлекательном комплексе в Петропавловске ликвидировали Стали известны подробности гибели школьницы на горнолыжном курорте в ВКО
«Молодой человек, осматривая автомобиль Rolls Roys в салоне «Автоцентр Бавария», нажал на педаль газа, тем самым приведя машину в движение, и разбил витрину. Все обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают сотрудники полиции», – рассказали в компании Астана-Моторс.
Инцидент произошел в автоцентре, расположенном на проспекте аль-Фараби. Причину произошедшего и размер причиненного ущерба сейчас выясняют сотрудники компании.
Фото: скриншот из видео
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Эпизоды из голливудских фильмов в соцролике прокомментировали налоговики Алматы
- В Петропавловске горит развлекательный центр
- Довыборы в маслихат Алматы: Зарегистрированы 6 кандидатов в депутаты
- Стали известны подробности гибели школьницы на горнолыжном курорте в ВКО
- Налоговые услуги в Алматы можно будет получить за чашкой чая
- Жители нескольких улиц в Костанае остались без воды
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн