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Мужчина на Rolls-Royce разбил витрину автосалона в Алматы

28 Февраля 2018 14:50 1396
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Мужчина на Rolls-Royce разбил витрину автосалона в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространили видео, где элитная иномарка снесла витрину автосалона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Молодой человек, осматривая автомобиль Rolls Roys в салоне «Автоцентр Бавария», нажал на педаль газа, тем самым приведя машину в движение, и разбил витрину. Все обстоятельства выясняются, на месте происшествия работают сотрудники полиции», – рассказали в компании Астана-Моторс.

Инцидент произошел в автоцентре, расположенном на проспекте аль-Фараби. Причину произошедшего и размер причиненного ущерба сейчас выясняют сотрудники компании.

 

Фото: скриншот из видео

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Шолпан Оразбекова

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