Мусульманские метрические книги 19 века покажут архивисты СКО в Астане 

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Североказахстанские архивисты привезут на выставку «Қазақстанның жаңа тарихи белесі - Новые вехи истории Казахстана» в Астану уникальные документы, касающиеся истории области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».







По словам руководителя отдела архива Мереке Баймуканова, одни из самых ценных документов в архиве - мусульманские и православные метрические книги.

«Мусульманские самые древние - с 1855 по 1925 годы. До революции у нас было 9 мечетей, в каждой были метрические книги о рождении, смерти и браке. Книги на арабской графике. Православные церкви раньше относились к Омской епархии. Метрические книги в архиве по области есть с 1886 по 1935 годы, по Петропавловску - с 1874 по 1940 годы. После 40-х годов книги стали называться актами о гражданском состоянии», - рассказал Мереке Баймуканов.







Особенность метрических книг в том, что в них содержится полная информация о человеке. Не только дата рождения, смерти, брака или развода, но и данные о родителях. Откуда они прибыли, какого сословия, кто регистрировал. Есть записи, например, в которых указано, что отец приехал из Киевской губернии.

Мереке Баймуканов говорит, что после 1918 года записи уже делали по-другому: фамилия, имя, отчество родителей, место работы и адрес. Мусульманские метрические книги тоже содержали информацию о родителях. Владеющим арабским языком не составляет труда прочесть сведения о своих предках.









Часто в Северо-Казахстанский государственный архив приезжают жители соседней России, были гости из Германии, которые хотят узнать, откуда начался их род. Находили записи, получали архивную справку.

Помимо этих уникальных документов, архив СКО представит на выставке документы, касающиеся Абылай хана.

«В первую очередь, это документы, связанные с резиденцией Абылай хана. Наши архивисты выезжали в российские архивы. Представлен план резиденции Абылай хана, патент Екатерины II, что Абылай является ханом Среднего жуза, стихотворение Укили Ыбырая «Белому дому Абылая», датированное 1926 годом», - сказал Мереке Баймуканов.







Представят на выставке документы на казахском языком, написанные латиницей. В их числе протоколы заседаний бюро райкома, газеты, ответственным редактором в которых был Сабит Муканов. Мереке Баймуканов отметил, что до 40-х годов все делопроизводство полностью было на латинице.

Покажут североказахстанские архивисты и газеты 1922 года выпуска. Почти вековые страницы хорошо сохранились и можно легко прочитать о том, что волновало жителей области в то время, какие темы поднимались в печатной прессе.





Всего на выставке, которая пройдет в Астане с 24 по 26 августа в рамках дней культуры СКО, представят около 200 документов в 8 тематических разделах.