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Муратхана Токмади приговорили к 10,5 годам лишения свободы

16 Марта 2018 12:37 218
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Муратхана Токмади приговорили к 10,5 годам лишения свободы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрегиональном суде по уголовным делам Жамбылской области сегодня огласили приговор по делу об убийстве банкира Ержана Татишева в 2004 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Председательствующий на суде Азамат Тлепов огласил текст приговора, по которому бизнесмен Муратхан Токмади, бывший лидер ОПГ, обвиняемый в убийстве банкира Ержана Татишева в 2004 году, приговорен к 10 годам 6 месяцам заключения в условиях максимальной безопасности. В этот срок входит время прежнего заключения под стражей по приговору Алмалинского суда города Алматы в 2017 году. 

Напомним, что в ходе прений представитель гособвинения Ильяс Ескалиев просил 12 лет лишения свободы для Муратхана Токмади. 

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Ключевые слова: Жамбылская область, Суды,
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Галина Скрипник

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