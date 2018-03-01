Муратхана Токмади приговорили к 10,5 годам лишения свободы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрегиональном суде по уголовным делам Жамбылской области сегодня огласили приговор по делу об убийстве банкира Ержана Татишева в 2004 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председательствующий на суде Азамат Тлепов огласил текст приговора, по которому бизнесмен Муратхан Токмади, бывший лидер ОПГ, обвиняемый в убийстве банкира Ержана Татишева в 2004 году, приговорен к 10 годам 6 месяцам заключения в условиях максимальной безопасности. В этот срок входит время прежнего заключения под стражей по приговору Алмалинского суда города Алматы в 2017 году.

Напомним, что в ходе прений представитель гособвинения Ильяс Ескалиев просил 12 лет лишения свободы для Муратхана Токмади.