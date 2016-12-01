Мурат Мутурганов представил новогоднее шоу  

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Артист цирка, клоун, фокусник, Мурат Мутурганов представил свое новогоднее шоу, передает корреспондент МИА «Казинформ».







Как обещает артист, зрителей ждет уникальное шоу трех жанров - театра, цирка и музыки, подчеркивая, что такого в Алматы еще не было.

Новогодняя сказка, где встретились противостояние добра и зла, борьба светлых и темных сил, в конце которой побеждает мир и добро, а также вера в волшебство.











В шоу зрители увидят удивительную историю двух клоунов, выступление акробатов, фокусников, жонглеров, эквилибристов, мимов, балета и многих других артистов. Лауреаты и призеры цирковых наград из Казахстана, России, Беларуси и Украины, а также герои из мультфильмов и необыкновенные персонажи, которых зрители увидят впервые.

Представления пройдут с 24 декабря по 7 января.













