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Мурат Мутурганов представил новогоднее шоу

Мурат Мутурганов представил новогоднее шоу
23 Декабря 09:16 115

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Артист цирка, клоун, фокусник, Мурат Мутурганов представил свое новогоднее шоу, передает корреспондент МИА «Казинформ».    


Мурат Мутурганов представил новогоднее шоу 
Мурат Мутурганов представил новогоднее шоу
Как обещает артист, зрителей ждет уникальное шоу трех жанров - театра, цирка и музыки, подчеркивая, что такого в Алматы еще не было.

Новогодняя сказка, где встретились противостояние добра и зла, борьба светлых и темных сил, в конце которой побеждает мир и добро, а также вера в волшебство.


Мурат Мутурганов представил новогоднее шоу 
Мурат Мутурганов представил новогоднее шоу 
Мурат Мутурганов представил новогоднее шоу  

В шоу зрители увидят удивительную историю двух клоунов, выступление акробатов, фокусников, жонглеров, эквилибристов, мимов, балета и многих других артистов. Лауреаты и призеры цирковых наград из Казахстана, России, Беларуси  и Украины, а также герои из мультфильмов  и необыкновенные персонажи, которых зрители увидят впервые.

Представления пройдут с 24 декабря по 7 января. 




Мурат Мутурганов представил новогоднее шоу 
Мурат Мутурганов представил новогоднее шоу 
Мурат Мутурганов представил новогоднее шоу 
Мурат Мутурганов представил новогоднее шоу 

 

Ключевые слова: Культура,
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