Мультфильм о защите Отырара создали в ЮКО
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области вниманию зрителей представили анимационный фильм «Отырарды қорғау» (Защита Отырара). Презентованное произведение создано в рамках программной статьи Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», автор идеи - аким области Жансеит Туймебаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
В торжественной церемонии презентации анимационного фильма приняли участие аким области, представители интеллигенции и жители региона. Выступая на мероприятии, глава региона рассказал о целях фильма.
«В своей программной статье Глава государства отметил необходимость продумать абсолютно новые способы ознакомления мировой общественности с нашими культурными ценностями. Наши культурные продукты должны быть сделаны не только в виде книг, но и в различных мультимедийных формах. Данное поручение реализуется в нашей области на соответствующем уровне. Одним из подтверждений этому является анимационный фильм «Отырарды қорғау»», - сказал Ж. Туймебаев.
Отметим, что произведение, нацеленное на развитие туризма региона, возвышение статуса Отырара, повышение интереса иностранных граждан и направленное на пропаганду древних легенд и преданий, а также на патриотическое воспитание зрителей, создано в формате 2D и 3D.
Фильм повествует о жизнедеятельности и культуре древнего города Отырар и рассказывает о приключениях двух детей, любящих свою родину. Зрители фильма узнают об истории второй библиотеки древнего мира, расположенной в Отыраре и об ученом Абу-Наср аль-Фараби. Вместе с тем, фильм повествует о героизме мальчиков, которые поняли, что врага можно победить не только силой, но и умом.
Режиссер и главный художник анимационного фильма - Азамат Ерназаров, автор сценария - Бакытжан Кулжабай, автор музыки - Руслан Шыныкулов, директор фильма - Нуриддин Паттеев.
В завершение показа 25-минутного фильма глава региона Ж.Туймебаев выразил благодарность всем работникам киностудии и вручил благодарственные письма художникам-аниматорам.
Следует подчеркнуть, что это не единственный фильм, снятый по поручению акима области Ж.Туймебаева в целях реализации программной статьи Главы государства Н.Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру». Напомним, что ранее киностудией «САҚ» сняты мультфильмы «Күш атасы - Қажымұқан», «Киелі Қазығұрт» (Священный Казыгурт), и 10-серийный историко-познавательный телесериал «Көне жетігеннің сыры» («Тайна древнего жетыгена»). Кроме того, в 2018 году при поддержке акимата Южно-Казахстанской области планируется снять 10-серийный киносериал «Төле би» и анимационные фильмы «Түркістан», «Оқсыз оқиғасы», «Ордабасы - бірліктің туы».
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