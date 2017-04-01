Мухтар Шаханов: Евгений Евтушенко остается самым правдивым поэтом планеты 

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве, в Центральном Доме литераторов, прошла церемония прощания с поэтом Евгением Евтушенко. На гражданскую панихиду попрощаться с поэтом пришли друзья и коллеги поэта, а также многочисленные поклонники его творчества. Каждый из выступивших на панихиде рассказал несколько слов о поэте и процитировал его стихотворения.

Выразить свою скорбь в связи с утратой выдающегося поэта - шестидесятника, а также друга прибыл и народный поэт, писатель и политический деятель Казахстана Мухтар Шаханов.

«Евтушенко - не только великий поэт России, но и великий правдивый мыслитель всего Земного шара. «Евтушенко - это целая эпоха», - отмечал Булат Окуджава.

О нем говорили: «Это ярчайший тип художника и человека, плюс гений чистой доброты». Его сила подобна гагаринской, с той лишь разницей, что Гагарин был в официозе, а Евтушенко - то в Непале, то в опале».

Его принимали генеральные секретари ООН, президенты, короли, шейхи. Но Евтушенко - кумир миллионов, не раз становился мишенью оскорбительно-злобных нападок интеллигентствующих завистников.

Увы, ему посвящали не только восторженные статьи, очерки и монографии, но и строчили на него доносы, начиная от рядовых сотрудников до председателей КГБ - Семичастного и Андропова», - сказал Шаханов.

Он отметил, что «мы часто вспоминаем через правдивую поэзию Евтушенко об опасностях потери твердого стержня нравственной стойкости».

«Ныне в Союзе писателей Казахстана более 800 членов. Из них в борьбе за справедливость, за языковую проблему, за духовную ценность вместе с нами всего-навсего восемь или десять человек. Но все литераторы пишут в своих стихотворениях и статьях о важности этих проблем, а на самом деле у них, к великому сожалению, слова и дела разнятся. На нынешних писателей, поэтов, ученых и политиков я смотрю совершенно другими глазами. Поэтому я выдвигаю следующие концепцию, которую поддержали передовые люди разных стран: кто потерял правду, кто не может определить белое белым, черное черным, в основном говорят одно, делают другое и не могут пустить глубокие корни национальные общечеловеческие и духовные ценности. Пусть он будет одаренным поэтом, одаренным ученым, одаренным политиком, но их слава и авторитет для меня ноль. И грош им цена», -продолжил поэт.







«Евтушенко всегда был на пике этой высоты. Поэтому он остается вечным, неповторимым, острым и правдивым поэтом планеты», - резюмировал Шаханов.

Как рассказал в интервью казахстанским журналистам Шаханов, они с Евтушенко были друзьями, и Евгений Александрович оказал огромное влияние на его творчество.

«Первую мою книгу, вышедшую в свет на русском языке, переводил совместно с другими поэтами именно Евтушенко. Он также писал для нее предисловие. После эта книга была удостоена награды Всесоюзного Ленинского Комсомола. В целом, Евтушенко сделал многое для меня и ради меня. Он три раза провел мои вечера поэзии, два из них в Москве и один вечер поэзии в Алматы. Поэтов в мире много, но особое место среди них занимает Евгений Евтушенко», - сказал Шаханов.

На церемонии прощания с выдающимся поэтом плеяды шестидесятых Евгением Евтушенко также присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр культуры РФ Владимир Мединский, поэт Игорь Волгин, поэтесса Лариса Рубальская, скульптор Зураб Церетели, композитор Игорь Николаев и многие другие.

«Это очень большая утрата. Но останется то, что он сделал. Я почти все стихи помню наизусть. Он был для меня главным человеком и сильно повлиял на меня», - сказала поэтесса Лариса Рубальская.

«Россия потеряла великого поэта и классика. У меня слезы на глазах. Плеяда шестидесятников - Ахмадулина, Окуджава, Рождественский, Вознесенский, Евтушенко - это мудрость, культурное и духовное богатство», - сказал скульптор Зураб Церетели.

Евгения Евтушенко похоронили на Переделкинском кладбище рядом с могилой Бориса Пастернака. Поэт скончался на 84 году жизни, 1 апреля в США, где проживал с 1991 года.



