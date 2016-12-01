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Мухамедиулы рассказал о джентльменском соглашении с министром РФ по Кейки батыру

Мухамедиулы рассказал о джентльменском соглашении с министром РФ по Кейки батыру
27 Декабря 2016 12:38 253

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы объяснил, почему останки Кейки батыра встречали не в торжественной обстановке в Казахстане.

По его словам, это было сделано по просьбе министра культуры РФ Мединского, в связи с выборами в Государственную думу.

«Когда встречали в аэропорту у всех был вопрос: «почему череп Кейки батыра не в торжественной обстановке встречали?».  Здесь была огромная просьба российской стороны. Министр культуры России Мединский очень попросил в преддверии выборов в Государственную думу, чтобы не было широкой информации, потому что есть разные толкования по историческим ценностям. Многие  могли воспользоваться этим моментом, и это бы негативно отразилось на выборах в Государственную думу», - пояснил Арыстанбек Мухамедиулы на пресс-конференции в ведомстве.

Мухамедиулы рассказал о джентльменском соглашении с министром РФ по Кейки батыру 

Вместе с тем он отметил, что просьбу российской стороны выполнить было нелегко.

«Нам было нелегко, имея на руках артефакт, ни слова об этом не сказать. Конечно, мы были обязаны сдержать наше джентльменское соглашение», - добавил Арыстанбек Мухамедиулы.

Министр напомнил, что останки Кейки батыры были доставлены после выборов в Госдумы РФ, которые состоялись 18 сентября.


Мухамедиулы рассказал о джентльменском соглашении с министром РФ по Кейки батыру 

 

Ключевые слова: Культура, Астана,
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