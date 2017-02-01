Мухамедиулы поздравил казахстанских спортсменов с успехами на Универсиаде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы поздравил казахстанских спортсменов с успешными выступлениями на Универсиаде-2017, проходящей в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие казахстанцы! ​С огромной радостью поздравляю всех с успешным выступлением наших спортсменов на 28-ой зимней Универсиаде-2017! ​На сегодняшний день у студенческой сборной Казахстана 15 медалей, из них - шесть золотых: Алина Райкова (биатлон), Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек (фристайл-акробатика), Галина Вишневская (биатлон), Юлия Галышева (фристайл), Дмитрий Рейхерд (фристайл), Иван Люфт (лыжный спринт), две серебряных: Жибек Арапбаева (фристайл-акробатика), Галина Вишневская (биатлон) и семь бронзовых: Жанбота Алдабергенова (фристайл-акробатика), Анна Шевченко (две бронзовые медали, лыжные гонки индивидуальные и гонка преследования), Екатерина Айдова (конькобежный спорт), Павел Колмаков (фристайл), Анна Стоян (лыжные гонки), Роман Еремин (биатлон)», - написал Арыстанбек Мухамедиулы на своей странице в Facebook.

Как подчеркнул министр, это самые высокие показатели казахстанских спортсменов за всю историю участия нашей страны на Универсиаде.

«Таким образом, сегодня наша сборная занимает второе место в медальном зачёте! Впереди еще много интересных и важных состязаний - фигурное катание, хоккей с шайбой, прыжки на лыжах с трамплина, керлинг, лыжное двоеборие, сноуборд, фристайл, шорт-трек и другие. Уверен, что всенародная поддержка казахстанцев поднимет спортивный дух наших спортсменов и желаю ребятам блестящих выступлений и радость побед! Молодцы! Гордимся и болеем за вас! Алға, Қазақстан!!!», - резюмировал глава Минкультуры и спорта РК.

Напомним, накануне открытия Всемирных студенческих игр Арыстанбек Мухамедиулы посетил Атлетическую деревню, где встретился с казахстанскими спортсменами и ознакомился с условиями их проживания.

«Нам самое главное, чтобы вы себя хорошо чувствовали, хорошенько настроились. Вы, наверное, в курсе, что билетов на Игры нет уже, полный аншлаг - это свидетельство того, что у нас в Казахстане любят спорт», - сказал министр, обращаясь к членам сборной РК.