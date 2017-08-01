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Можно ли купить через ЖССБ квартиру на территории ЭКСПО-городка

Можно ли купить через ЖССБ квартиру на территории ЭКСПО-городка
17 Августа 2017 14:03 288

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимова ответила на вопрос, можно ли будет оформить через ЖССБ жилищные объекты, построенные на территории ЭКСПО-городка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Те строительные компании, которые строили возле ЭКСПО, сейчас они приходят  и предлагают квартиры, мы реализуем часть. Те, которые были в рамках проекта холдинга «Байтерек», профинансированы внутри самого выставочного комплекса, после того как выставка закончится, будет принято решение по ним», - сказал Ляззат Ибрагимова.

В свою очередь, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК Мархабат Жайымбетов отметил, что в этом вопросе никаких проблем возникнуть не должно.

Ключевые слова: EXPO-2017, Банки, Жилье, Астана,
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