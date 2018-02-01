Мошенница в Астане предлагала покупателям заложенные в банках квартиры
27 Февраля 2018 13:00 818
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жительница Астаны обманным путем убедила мужчину внести в качестве предоплаты более 2 млн тенге за квартиру, находящуюся в залоге у банка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской суд.
Астанчанка предлагала гражданам купить состоящие в залоге в банках квартиры по ценам ниже рыночных, убеждая в возможности приобретения квартиры путем участия в торгах по реализации залогового имущества банка.
Позже ей удалось убедить покупателя внести в качестве предоплаты 2 700 000 тенге, которые она потратила на свои нужды.
Районный суд №2 Сарыаркинского района Астаны признал женщину виновной, назначив ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев.
Приговор вступил в законную силу.
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