Мошенница в Астане предлагала покупателям заложенные в банках квартиры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жительница Астаны обманным путем убедила мужчину внести в качестве предоплаты более 2 млн тенге за квартиру, находящуюся в залоге у банка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской суд.

Астанчанка предлагала гражданам купить состоящие в залоге в банках квартиры по ценам ниже рыночных, убеждая в возможности приобретения квартиры путем участия в торгах по реализации залогового имущества банка.



Позже ей удалось убедить покупателя внести в качестве предоплаты 2 700 000 тенге, которые она потратила на свои нужды.



Районный суд №2 Сарыаркинского района Астаны признал женщину виновной, назначив ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев.



Приговор вступил в законную силу.