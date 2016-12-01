Мошенница обокрала 90-летнюю бабушку в Астане на 800 тысяч

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции Астаны просят граждан быть предельно бдительными и осторожными на предмет мошенничества.

Как сообщает пресс-служба ДВД Астаны, 26 декабря в дежурную часть УВД района Сарыарка поступило сообщение от 91-летней жительницы Астаны о том, что мошенница обманным путем присвоила ее деньги, золотые изделия на общую сумму около 800 000 тенге.На место совершения преступления выехала следственно-оперативная группа УВД района «Сарыарка».



В ходе следственных действий установлено, что 26 декабря около 13.00 часов в её квартиру постучалась неизвестная женщина, представившись сотрудником пенсионного фонда, попросила ее документы. Бабушка предложила женщине пройти на кухню, куда принесла сумку с документами и личными вещами. Чтобы добиться ухода пенсионерки из кухни, подозреваемая отвлекала ее внимание. После ухода незнакомки бабушка обнаружила, что в её сумке пропали деньги, золотые изделия, удостоверение личности, пенсионное удостоверение, проездной билет.



Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по статье «Мошенничество» УК РК. Проводится расследование.



В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемой, а также места сбыта похищенных предметов.



По данному факту подозревается женщина в возрасте 35-40 лет, плотного телосложения, ростом 160-165 см. Была одета в куртку темного цвета до колен, на голове шапка меховая, на лице была медицинская маска, говорит на русском языке с небольшим акцентом.



Сотрудники полиции Астаны просят граждан быть предельно бдительными и осторожными на предмет мошенничества. В подобных случаях рекомендуют требовать документы, подтверждающие личность и место работы. Если возникли сомнения, незамедлительно следует позвонить в полицию.