Мошенники под видом Баян Максаткызы разыгрывают iPhone

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фейковый аккаунт в Instagram почти зеркально повторяет название оригинальной страницы, но все же отличие есть.

Известный казахстанский продюсер Баян Максаткызы (Есентаева) предострегела своих подписчиков от мошенников, которые прикрываются ее именем и проводят различные акции.

«Друзья, это фейк-страница, я не разыгрываю телефон», - написала она, опубликовав фото с поддельным профайлом.





Так выглядит настоящий аккаунт



К слову, заметить разницу невооруженным взглядом практически невозможно: настоящий аккаунт телезвезды называется bayanmaxatkyzy, а фейковая страница - bayanmaxatkyzy_. Отличие лишь в написании одного символа.







Так выглядит фейковая страница

На поддельной странице немало читателей - свыше 900 тысяч, а вот настоящий аккаунт гораздо популярнее - известная медиаперсона является одним из лидеров в Казахстане по количеству подписчиков, ее страничку в Instagram читают более 2 млн человек.

В комментариях к данной публикации пользователи пишут, что фейковых страниц у Баян очень много, не только эта. Все они навязчиво предлагают многочисленную рекламу.