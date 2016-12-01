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Мошенники под видом Баян Максаткызы разыгрывают iPhone

Мошенники под видом Баян Максаткызы разыгрывают iPhone
25 Декабря 07:06 225

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фейковый аккаунт в Instagram почти зеркально повторяет название оригинальной страницы, но все же отличие есть.    

Известный казахстанский продюсер Баян Максаткызы (Есентаева) предострегела своих подписчиков от мошенников, которые прикрываются ее именем и проводят различные акции.

«Друзья, это фейк-страница, я не разыгрываю телефон», - написала она, опубликовав фото с поддельным профайлом. 

Мошенники под видом Баян Максаткызы разыгрывают iPhone

Так выглядит настоящий аккаунт

К слову, заметить разницу невооруженным взглядом практически невозможно: настоящий аккаунт телезвезды называется bayanmaxatkyzy, а фейковая страница - bayanmaxatkyzy_. Отличие лишь в написании одного символа.


Мошенники под видом Баян Максаткызы разыгрывают iPhone
Так выглядит фейковая страница

На поддельной странице немало читателей - свыше 900 тысяч, а вот настоящий аккаунт гораздо популярнее - известная медиаперсона является одним из лидеров в Казахстане по количеству подписчиков, ее страничку в  Instagram читают более 2 млн человек.

В комментариях к данной публикации пользователи пишут, что фейковых страниц у Баян очень много, не только эта. Все они навязчиво предлагают многочисленную рекламу.

 

 

Ключевые слова: Интернет,
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