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Морской терминал построят на Каспии в Атырауской области

Морской терминал построят на Каспии в Атырауской области
18 Августа 2017 16:00 153

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - ТОО «Тенгизшевройл», разрабатывающее в Атырауской области Тенгизское нефтяное месторождение, построит на Каспии морской терминал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проекта «Маршрут транспортировки грузов» завершены работы по углублению дна. Завершены на 100% прибрежные земляные и сваебойные работы на территории терминала разгрузки грузов. В соответствии с планом ведутся работы по строительству инфраструктуры на Тенгизском месторождении», - сообщили в пресс-службе компании.

Терминал, строительство которого ведется в Жылыойском районе Атырауской области на берегу Каспийского моря, рассчитан на получение водным путем крупногабаритных грузов для строительства завода третьего поколения на Тенгизе. Работы по дноуглублению, обследованию территории и устройства островов отвала грунта производятся компанией «Ван Оорд» из Нидерландов. Морской канал к терминалу будет иметь длину 71 км, глубину 4.8 км и ширину 61 метр. По обеим сторонам канала предусматривается устройство в шахматном порядке 30 островов отвала грунта. В строительство терминала 90% средств вложено компанией «Тенгизшевройл», 10% - казахстанской компанией «Тениз Сервис», принимающей участие в работах.

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Атырауская область, Строительство, Транспорт,
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