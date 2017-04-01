Монография жамбылских ученых получила медаль международной книжной ярмарки

ТАРАЗ. КАЗИФНОРМ - Жамбылские учёные Владимир Ким и Мукатай Немеребаев стали обладателями золотой медали Международной книжной ярмарки-2016 во Франкфурте (Германия), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

«На заседании научного совета Таразского инновационно-гуманитарного университета чествовали студентов и преподавателей, отличившихся на различных конкурсах и олимпиадах республиканского и международного масштаба, - рассказали в пресс-службе акима региона. - Особое внимание было уделено профессорам Владимиру Киму и Мукатаю Немеребаеву. Им вручили сертификаты и золотые медали Франкфуртской книжной ярмарки-2016».



Известно, что на крупнейшей в мире книжной ярмарке Frankfurter Buchmesse ежегодно выставляют свои работы около семи тысяч участников из ста стран мира.



В минувшем году книжные эксперты по достоинству оценили монографию «Методология выявления духовно-нравственной воспитанности учащихся», написанную доктором педагогических наук, академиком региональной Академии менеджмента, профессором Владимиром Кимом в соавторстве с доктором технических наук, профессором, членом-корреспондентом Российской академии естествознания Мукатаем Немеребаевым и кандидатом технических наук Виктором Кимом.



Книга посвящена проблемам духовно-нравственного воспитания молодежи, обучающейся в многонациональном коллективе. Ценность работы заключается в том, что авторы использовали свой многолетний опыт работы преподавателей в образовательных учреждениях.

На счету академика Владимира Кима - 320 работ, в том числе 60 методических рекомендаций и 23 монографии. В 2013 году он был награжден золотой медалью имени Ф. Тейлора «За заслуги в развитии управленческой мысли».



Мукатай Немеребаев является проректором по научной работе и международным связям Таразского инновационно-гуманитарного университета, им написано свыше 140 научных статей, выпущено несколько монографий и авторских патентов, учебники и учебных пособия.



В настоящее время идет работа над двумя книгами, в которых будут рассмотрены пути и проблемы противодействия терроризму и экстремизму.