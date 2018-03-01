МОН РК ищет авторов фейковой информации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заявление о фактах распространения ложной информации опубликовал Комитет науки Министерства образования и науки РК, передает МИА «Казинформ».

«В начале февраля текущего года, после объявления результатов конкурсов на грантовое финансирование научных работ, ряд учёных обратились в национальные научные советы, МОН РК, Комитет науки, другие государственные органы и СМИ с просьбой дать разъяснения по спорным вопросам. Им были даны соответствующие разъяснения. Вместе с тем на одном из интернет-ресурсов появились посты, которые содержали информацию клеветнического характера, с обвинениями в создании коррупционных схем в деятельности государственного органа. Вся эта ложная информация вышла под фейковыми никами. Также в Комитет науки обратились учёные с информацией о подделке их подписей под распространяемым обращением к Главе государства. В связи с распространением недостоверной информации, в соответствии с действующим законодательством, мы вынуждены были обратиться в правоохранительные органы - для проверки и принятия мер по указанным нарушениям закона Республики Казахстан», - говорится в подписанном главой Комитета Болатбеком Абдрасиловым заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

По данным Комитета, полиция ищет людей, которые под фейковыми именами распространяли заведомо ложную информацию.

«К учёным, которые открыто обращались по спорным вопросам, у нас нет никаких претензий. Поэтому у учёных нет повода бояться чего-либо: Комитет науки выступает за открытую, но, в то же время, конструктивную дискуссию, которая шла в последнее время, в том числе и в СМИ. В этой ситуации просим всех вести себя корректно и не распространять надуманную информацию в сетях и СМИ, выбирать соответствующие действительности формулировки», - отмечается в заявлении.



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