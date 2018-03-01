Молоковозы начали производить в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На базе Ульбинской модульной компании, уникального предприятия в Казахстане занимающегося изготовлением молокоприемных пунктов и убойных цехов, стали делать молоковозы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр региона.

Безаналоговые в стране цистерны-молоковозы устанавливаются на автомобили «УАЗ», грузоподъемностью в 1 тонну. Производство в ходе своей рабочей поездки посетил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

«2 года назад предприятие простаивало. Вначале мы делали здесь молокоприемные пункты. Затем по инициативе руководителя начали производить очень хорошие убойные комплексы, затем автомашины. На сегодня объем работы стал в два раза больше. И мы, конечно, смотрим другие варианты, безусловно, есть новые планы, - сказал аким ВКО Даниал Ахметов в ходе посещения промышленного объекта.

Производственные силы предприятия позволяют изготавливать не только стандартные изделия, но и элементы любой сложности металлоконструкции по чертежам и эскизам заказчика. Кроме того, здесь запущена автоматизированная линия по производству стеновых и кровельных сэндвич-панелей на основе базальтового утеплителя.

Проект ТОО «УМК» - «Производства ЖБИ, бетона» - в 2014 году профинансирован в рамках государственной программы в сфере обрабатывающей промышленности под 6 процентов.

«Наше предприятие получило второе дыхание благодаря поддержке главы региона Даниала Ахметова. 50% производства субсидировалось государством. Это очень удобно и для населения, в плане трудоустройства, увеличения поголовья скота. Молоковозные цистерны мы устанавливаем на автомобиль «УАЗ». В связи с техническими возможностями автомобиля, изготавливаем бочки объемом в 1 тонну. В свою очередь, наши молокоприемные пункты, которые уже вышли на промышленные объемы, помогают в кратчайшие сроки принять молоко, охладить его и сохранить до забора производителя. Продукция компании пользуется спросом по всей стране», - сообщил директор Ульбинской модульной компании Вадим Быков.

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