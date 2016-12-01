Молоко, яйца и мясо из Северо-Казахстанской области будут поставлять в КНР  

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Делегация из города Сиань провинции Шаньси приехала в Северо-Казахстанскую область для ознакомления с инвестиционным потенциалом региона, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.





Недавно в СКО был дан старт казахстанско-китайскому проекту. Компания «Айцзю» запустила в Тайыншинском районе завод по переработке масличных культур.

«Область ежегодно обеспечивает производство 500 тыс. тонн молока, 90 тыс. тонн мяса и 600 млн. штук яиц. Мы производим органическую, экологически чистую продукцию. Сейчас идут переговоры между Правительством РК и КНР по экспорту продовольствия в Китай. Нашу продукцию отличают высокое качество и конкурентоспособность», - отметил глава региона.

По словам Ерика Султанова, помимо традиционных сфер - аграрной и машиностроительной - есть большие возможности для реализации других бизнес-идей и совместных проектов. Подробнее об этом рассказал заместитель акима области Ратмир Ахметов.

«Развитие животноводства в Казахстане поощряется на государственном уровне. При развитии отрасли образуется большое количество сырья для организации производства по переработке шкур КРС и шерсти. Ежегодно производится более 140 тысяч шкур крупнорогатого скота и более 160 тысяч шкур мелкорогатого скота, а также свыше 600 тысяч тонн грубой шерсти. В настоящее время это сырьё большей частью вывозится за пределы региона в непереработанном виде или утилизируется», - отметил Ратмир Ахметов.







Гостей также проинформировали о преференциях для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Глава Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей города Сиань провинции Шаньси Чэнь Баогэнь поблагодарил руководство Северо-Казахстанской области за гостеприимство и подчеркнул, что северный регион имеет огромный потенциал. Доказательство этому - строительство уникального завода «Тайынша-Май» за 5 месяцев.

«Я вам скажу открыто - в Китае за такой короткий срок завод бы не построили. Я увидел, насколько Казахстан в лице вашей области готов развиваться и принимать инвестиции. Вся поддержка, оказанная в Северо-Казахстанской области китайским инвесторам из компании «Айцзю», окупится для региона многократно и внесет огромный вклад в развитие агропромышленного комплекса, переработку сельхозпродукции с последующим экспортом в Китай», - отметил Чэнь Баогэнь.







Он выразил уверенность, что среди китайских предпринимателей найдется множество желающих по примеру «Айцзю» реализовывать проекты именно в Северо-Казахстанской области.

В завершение встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Аким области Ерик Султанов отметил, что встреча положит начало успешному и плодотворному развитию деловых и дружеских отношений между регионами.