Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -20 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.20 EUR 396.85
RUB 5.67 CNY 50.80
Скачать

Молодой человек сделал предложение девушке на показе мод в Шымкенте

3 Марта 2018 14:55 778
Поделиться:
Молодой человек сделал предложение девушке на показе мод в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте на показе мод молодой человек неожиданно сделал предложение своей девушке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Хостел для беременных откроют в Караганде
Кызылординская семья взяла на воспитание 14 детей Первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» завел страницу в Facebook

Бауыржан Сыздыков придумал целый перформанс, о котором его девушка, которая была одним из организаторов показа, даже не догадывалась. Модели, проходя по подиуму и демонстрируя одежду, подходили и вручали ей по тюльпану. Стоявшие вокруг зрители думали, что это своеобразная часть показа, затем в центр вышел Бауыржан с кольцом и сделал девушке предложение.

«Жизнь без тебя не существует, но взаимные чувства дают силы идти вперед. Я благодарю Аллаха, за то, что тебя встретил. Я хочу, чтоб ты стала моей женой и разделила все со мной до конца жизни», - сказал молодой человек.

Под всеобщие овации девушка ответила согласием. К слову, гости показа мод снимали происходящее на мобильные телефоны. Как оказалось, пара познакомилась летом 2017 года, Бауыржан давно хотел удивить суженую, но не знал как.


Молодой человек сделал предложение девушке на показе мод в Шымкенте 

«Я фантазер, у меня хорошее воображение. Сначала думал сделать предложение 8 Марта, но затем решил не ждать».


Молодой человек сделал предложение девушке на показе мод в Шымкенте 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Южно-Казахстанская область,
Поделиться:

Автор:

Сайра Амантаева

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив