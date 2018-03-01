Молодой человек сделал предложение девушке на показе мод в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте на показе мод молодой человек неожиданно сделал предложение своей девушке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бауыржан Сыздыков придумал целый перформанс, о котором его девушка, которая была одним из организаторов показа, даже не догадывалась. Модели, проходя по подиуму и демонстрируя одежду, подходили и вручали ей по тюльпану. Стоявшие вокруг зрители думали, что это своеобразная часть показа, затем в центр вышел Бауыржан с кольцом и сделал девушке предложение.

«Жизнь без тебя не существует, но взаимные чувства дают силы идти вперед. Я благодарю Аллаха, за то, что тебя встретил. Я хочу, чтоб ты стала моей женой и разделила все со мной до конца жизни», - сказал молодой человек.

Под всеобщие овации девушка ответила согласием. К слову, гости показа мод снимали происходящее на мобильные телефоны. Как оказалось, пара познакомилась летом 2017 года, Бауыржан давно хотел удивить суженую, но не знал как.







«Я фантазер, у меня хорошее воображение. Сначала думал сделать предложение 8 Марта, но затем решил не ждать».



