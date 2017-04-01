Молодежный чемпионат РК по национальным конным видам спорта проведут в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На ипподроме «Атшабар» в селе Бектобе Жамбылского района пройдет чемпионат Республики Казахстан по национальным конным видам спорта среди молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта акимата Жамбылской области.

На конные состязания съехались 240 спортсменов из 12 областей Казахстана. Возраст участников - от 16 до 20 лет.

В программе соревнований - национальные конные виды спорта кокпар, аударыспак, жамбы ату, тенге илу.

По словам руководителя управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области Гамлета Кайнарбекова, в жамбылском регионе активно развиваются национальные виды спорта.

«В 1996 году, на первом курултае спортсменов-конников страны, были приняты основные документы национальных видов конного спорта, и с того времени соревнования по видам национального конного спорта в регионе проводятся систематически. В Казахстане сегодня культивируется более 20 национальных видов спорта. В 2000 году состоялась официальная регистрация республиканской ассоциации кокпаристов Казахстана «Көкбөрі», которая вошла в состав Международной федерации. С 2001 года ассоциация проводит ежегодные, ставшие традиционными, чемпионаты Казахстана среди взрослых сборных команд всех областей страны, с 2005 - чемпионаты среди молодежных команд, турниры районного и сельского уровней», - сказал он.

В 2001 году в Жамбылской области при поддержке местных меценатов были организованы первые профессиональные команды, создан спортивный клуб кокпаристов «Аулие-Ата». На республиканском уровне проводятся состязания, посвященные жамбылцу, заслуженному тренеру, мастеру спорта Республики Казахстан Наби Момынову. Жамбылцы сегодня борются за высокие места на первенствах республики среди взрослых и молодежи. На профессиональном уровне и на любительском наблюдается настоящий бум этого вида спорта, отметил руководитель жамбылского спорта.

«Сейчас мы по-настоящему возрождаем конную игру, оставленную нам предками. Ведь кокпар - это, по сути, часть культурного наследия Казахстана, яркий пример национального вида спорта, который популярен не только в нашей стране, но и известен на международном уровне.

Кокпар объединяет страны Центральной и Средней Азии. Учреждена Международная спортивная федерация, в которую вошли не только республики этого региона, но и представители Турции, Пакистана, Китая и Франции. Кокпар может стать первой командной игрой, вышедшей на мировой уровень из Азии», - резюмировал Г. Кайнарбеков.

Молодежный чемпионат страны по национальным конным видам спорта в Таразе, на ипподроме «Атшабар», завершится 15 апреля.

Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляется Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК и Национальной федерацией РК по видам спорта совместно с управлением физической культуры и спорта акимата Жамбылской области.