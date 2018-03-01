Молодежные лидеры обсудят глобальные проблемы на конференции «Модель ООН» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Библиотеке Первого Президента РК состоялась открытие сессии модели ООН Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили организаторы, главной целью проекта является организация первого в Казахстане и в Центральной Азии объединенного молодежного координационного центра модели ООН с учетом мирового опыта для институционализации конференции модели ООН в разных регионах Казахстана.

«В перспективе рассматривается создание в Астане постоянно действующей международной площадки - евразийского хаба молодежной политики. В этом году при поддержке Фонда Первого Президента РК планируется проведение международной конференции «Модель ООН» для студентов дальнего и ближнего зарубежья, с участием представителей дипломатических миссий, экспертов ООН и других международных организаций», - отметил в своем выступлении заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК, Елбасы Амерхан Рахимжанов.

Он также добавил, что в рамках мероприятия предполагается активное распространение и разъяснение казахстанского видения глобальных проблем путем обсуждения с мировыми молодежными лидерами на площадке конференции «Модель ООН» в Астане.

«Мы уверены, что такой формат общественной дипломатии будет иметь положительный эффект на выстраивании позитивного миротворческого имиджа Казахстана среди молодежи в целом и библиотеки Первого Президента РК, Елбасы как важной международной общественно-дискуссионной площадки», - подчеркнул Амерхан Рахимжанов.

Организаторы пояснили, что модель ООН - это синтез научной конференции и ролевой игры, в ходе которой студенты и учащиеся старших классов на нескольких официальных языках ООН воспроизводят работу органов этой организации, приобретают дипломатические, лидерские, ораторские и языковые навыки и умение приходить к компромиссу.