Молодежная сборная Казахстана по боксу завоевала «золото» на турнире в Баку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Баку завершился международный турнир класса «А» по боксу среди молодежи памяти азербайджанского боксера Аббаса Агаларова, сообщили в Казахстанской федерации бокса.

В нем приняли участие более 160 спортсменов 17-18 лет из 18 стран мира, в том числе Азербайджана, Ирана, России, Грузии, Израиля.

Золотую медаль в весовой категории до 56 килограммов для нашей страны завоевал Алибек Жаркынбек. «Серебро» - у Евгения Павлова (52 кг), Талгата Шайкена (60 кг), Эльдияра Камчибекова (81 кг) и Дамира Тойбая (+91 кг). Команда Казахстана под руководством старшего тренера Галымбека Кенжебаева заняла второе после Азербайджана общекомандное место.