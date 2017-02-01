АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодежная безработица в Казахстане ниже, чем в Италии, Франции и Греции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра национальной экономики Тимура Сулейменова.

«Уровень безработицы составил 5%. При этом, отдельно необходимо отметить, что уровень молодежной безработицы в 2016 году снизился до 3,9% (4,1% на 1 октября 2015 года). Для сравнения, в России молодежная безработица на сегодня более 9%, в Италии, Франции, Греции - порядка 30-40%», - рассказал министр, выступая сегодня на расширенном заседании Правительства с участием Президента РК.

По его словам, основным фактором улучшения экономической активности в 2016 году стала поддержка экономики в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» и Антикризисного плана, разработанного по реализации Послания Президента от 30 ноября 2015 г.

«Всего на поддержку экономики направлено 1,7 трлн тенге. В рамках реализации Госпрограммы «Нұрлы жол» выделено 739 млрд тенге, создано более 100 тыс рабочих мест.

В рамках антикризисных мер по поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ) выделено 411 млрд тенге, из них 56 млрд тенге в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020», 355 млрд тенге за счет средств Единого накопительного пенсионного фонда и Нацфонда. В итоге, финансовую поддержку получили свыше 4300 проектов предпринимателей на сумму кредитного портфеля порядка 620 млрд. тенге», - проинформировал Сулейменов.

По данным министра, реализация этих мер обеспечила выпуск продукции МСБ на сумму 2,6 трлн тенге, позволила сохранить и создать дополнительно порядка 50 тыс рабочих мест (сохранено 33,6 тыс рабочих мест, создано 13,9 тыс рабочих мест.). Бюджет получил 157 млрд. в виде налогов.