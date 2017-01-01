Модульную котельную подключили в аварийном доме в Шахане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 января у аварийного дома в поселке Шахан на специальной отдельной площадке установлена и подключена модульная котельная мощностью 400 кВт, сообщает управление внутренней политики области.

Отмечается, что в поселке Шахан в усиленном режиме проводятся работы по восстановлению системы тепло-, водо-, электроснабжения разрушенного дома.

В настоящее время уже проводятся работы по подключению к теплоснабжению потребителей. Полное подключение дома будет завершено 8 января.

Все 4 подъезда уже подключены к электричеству, также проверены на готовность водопроводные и канализационные сети.

С 4 января в регионе работает фонд по оказанию помощи пострадавшим в результате ЧС, открыт специальный счет. Создан попечительский совет из числа представителей общественности поселка Шахан. В фонд уже поступают первые суммы. Выплаты по возмещению затрат пострадавшим жителям дома фондом начнутся с 9 января.

Ранее сообщалось, что на счет благотворительного фонда помощи лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в поселке Шахан, поступил 41 млн. тенге от частных и юридических лиц.

Также в поселок поступает и гуманитарная помощь. На сегодняшний день депутатами Мажилиса РК, ОФ ОО «Общество красного Полумесяца РК», КГУ «Ресурсный центр молодежи г. Шахтинска», предпринимателями региона, жителями Караганды и Шахтинска, волонтерами Астаны и Сарани переданы хозяйственные товары, спальные принадлежности, одежда и обувь, а также более трех тонн продуктов питания.

Напомним, 1 января в 22 часа 40 минут в спасательные подразделения ДЧС Карагандинской области поступило сообщение об обрушении части многоэтажного дома в поселке Шахан. Из-под завалов обрушенного дома в поселке Шахан Карагандинской области извлекли тела 9 погибших.