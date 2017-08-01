Модный показ известного дизайнера из Катара прошел на ЭКСПО-2017

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В павильоне Катара на территории Международной выставки «ЭКСПО-2017» прошел модный показ дизайнера Уадхи Али Ас-Сулейти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известный модельер из Катара представила гостям выставки традиционную моду своей страны. На импровизированном подиуме были показаны 10 современных платьев из ее последней коллекции.







В образах нашли отражение арабские мотивы и характерные природные растительные орнаменты. Модели арабских платьев сшиты из тончайшего шелка разных расцветок. Моделями на показе были гражданки Казахстана.









По словам Уадхи Али Ас-Сулейти, примером для золотых орнаментов стали звезды и небо.



За свою карьеру дизайнер из Катара провела более 7 персональных показов по всему миру.