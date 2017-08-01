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Модный показ известного дизайнера из Катара прошел на ЭКСПО-2017

Модный показ известного дизайнера из Катара прошел на ЭКСПО-2017
18 Августа 2017 17:31 281

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В павильоне Катара на территории Международной выставки «ЭКСПО-2017» прошел модный показ дизайнера Уадхи Али Ас-Сулейти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известный модельер из Катара представила гостям выставки традиционную моду своей страны. На импровизированном подиуме были показаны 10 современных платьев из ее последней коллекции.

Модный показ известного дизайнера из Катара прошел на ЭКСПО-2017

В образах нашли отражение арабские мотивы и характерные природные растительные орнаменты. Модели арабских платьев сшиты из тончайшего шелка разных расцветок. Моделями на показе были гражданки Казахстана.


Модный показ известного дизайнера из Катара прошел на ЭКСПО-2017

По словам Уадхи Али Ас-Сулейти, примером для золотых орнаментов стали звезды и небо.

За свою карьеру дизайнер из Катара провела более 7 персональных показов по всему миру.

Ключевые слова: EXPO-2017,
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