Модернизацию сознания общества нельзя превращать в «кампанейщину» - Анатолий Башмаков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заведующий кафедрой Ассамблеи народа Казахстана ЕНУ им. Л. Гумилева, член АНК Анатолий Башмаков рассказал в рамках третьего заседания Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК о проводимой работе по проекту «Тұған жер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках заседания комиссии состоялся очень серьезный разговор. Главное, что я и мои коллеги по комиссии извлекли для себя - то, что эта сложная работа не должна превращаться в обычную «кампанейщину», - говорит он.

«Потому что нельзя проводить любую модернизацию или реформу без подготовки собственного мышления, - продолжает эксперт. - Я часто вспоминаю слова Альберта Эйнштейна, который сказал: легче расщепить атом, чем изменить мировоззрение человека. Думаю, что и мы - члены Национальной комиссии, и те, кто будет причастен к этой огромной работе, должны осознать, насколько важно сегодня заниматься вопросами переустройства или модернизации нашего сознания».



По его словам, большое внимание в рамках проекта «Тұған жер» нужно уделять подбору людей, которые смогут не только понять суть стоящей перед ними задачи, но и сумеют грамотно донести идею до людей.

«Я вносил предложение о приглашении в нашу комиссию, и в комиссию АНК таких людей, которые своим авторитетом могут влиять на подсознание любого, с кем они встречаются. Надо подбирать людей, способных донести свои мысли до аудитории, с которой он встречается. Слова - это одежда наших мыслей. В какой одежде мы придем в аудиторию, какими словами будем доносить идею Президента о модернизации общества - это очень важно», - считает член АНК.

Башмаков также подчеркнул, что именно с родной земли формируется отношение к Родине в целом, отметив, что в первую очередь необходимо воспитывать уважительное отношение к родной земле.

«Мы выезжали на места, я был уже в трех областях и встречался с местным активом. Пока идет организационная работа, с наступлением сентября активность в данном направлении должна возрасти. Эта огромная работа, которая может растянуться на несколько десятилетий. К ней нужно подходить со всей душой, здесь не должно быть фальши, согласно этим принципам и нужно подбирать людей», - заключил он.

Одним из первых шагов на пути изменения сознания Башмаков назвал необходимость избавления от привычек, мешающих прогрессу.



Национальная комиссия была образована Указом Президента РК в целях реализации программы модернизации общественного сознания и обеспечения дальнейшего поступательного культурно-гуманитарного развития страны. В ее состав вошли известные общественные деятели, ученые, писатели, журналисты, депутаты Парламента РК, представители Администрации Президента РК, члены Правительства и АНК, а также акимы городов и областей.