Модернизацию Шымкентского НПЗ завершат в 2018 году 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Модернизацию Шымкентского нефтеперерабатывающего завода планируется завершить в первом полугодии 2018 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Южно-Казахстанской области.







Об этом стало известно в ходе посещения НПЗ министра энергетики РК Каната Бозумбаева и акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева. Руководство АО «Казмунайгаз» доложило министру о завершении механических работ на первом этапе проекта, а на втором этапе проводятся строительно-монтажные работы. Сегодня на нефтеперерабатывающем заводе «ПетроКазахстан» в строительных работах участвуют около 4 тыс. специалистов, в том числе 1000 казахстанских специалистов.

Напомним, в стране продолжаются работы по модернизации трех НПЗ. Во втором полугодии текущего года ожидается завершение работ по модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода и Павлодарского нефтехимического завода. А работы по модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода планируется завершить в первом полугодии 2018 года, отметили в пресс-службе облакимата.







«На модернизацию трех заводов выделены значительные средства. Данная модернизация проводится за счет собственных средств заводов и привлечения кредитных ресурсов. После модернизации в целом, в стране улучшится качество бензина, стабилизируются цены на керосин и дизельное топливо. Самое главное, в 2019 году Казахстан перестанет быть зависимым от российских нефтепродуктов», - сказал министр энергетики Канат Бозумбаев.

Стоит отметить, что около 30% спроса на автобензин приходиться на импортные поставки с НПЗ России. Если 70% обеспечивается за счет трех наших нефтеперерабатывающих заводов, то оставшиеся 30% топлива завозится извне.

На специальном совещании с участием министра, аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев напомнил китайским инвесторам обратить внимание на два самых актуальных вопроса.







««Нефтеперерабатывающий завод «Петроказахстан» является одним из крупнейших в области налогоплательщиком. Доля местных работников на данном предприятии должна быть больше. С целью трудоустройства местных специалистов, я бы посоветовал обратить внимание на проблему профессионально-технической подготовки специалистов. Для этого было бы правильно взять под свою опеку специализированный профессионально-технический колледж в областном центре, также с целью обмена опытом отправлять местных работников за рубеж», - сказал Ж.Туймебаев.

Отметим, что во втором полугодии текущего года завершается первый этап модернизации Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. По завершении первого этапа в стране начнут производить бензин и дизельное топливо в соответствии со стандартами Евро-4, Евро-5.





