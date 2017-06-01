Мобильное приложение по туризму заинтересовало российских экспертов

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарском государственном университете имени С.Торайгырова прошла международная онлайн-конференция по экологическим аспектам развития туризма, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В IV международной молодёжной научно-практической онлайн-конференции «Современные проблемы развития туристской индустрии (экологические аспекты)» приняли участие эксперты и студенты не только из Павлодара, но также из Барнаула, Калининграда, Томска, Перми и Ростова-на-Дону.



Интерес у российских коллег вызвала работа студентки Алии Тукуевой на тему «Разработка мобильного приложения «KazGeoTour». Оно уже успело ранее завоевать несколько наград на различных конкурсах и выставках. По словам Алии Тукуевой, выгодное географическое положение, близость к Астане, наличие культурно-исторических и природных достопримечательностей - яркое доказательство того, что Павлодарская область обладает богатейшим туристским потенциалом.



«Возможности речного туризма не используются в полной мере, и, на мой взгляд, это значительное упущение в выгоде, - рассуждает студентка, член павлодарского Дома географии Алия Тукуева. - Речные сплавы - одно из популярнейших туристических направлений среди молодёжи и людей, предпочитающих активный отдых. В Павлодарской области множество населённых пунктов расположено по течению реки Иртыш и позволяют принять туристов. И как раз разработанное нами мобильное приложение «KazGeoTour» позволяет любому человеку бронировать внутренние и внешние туры, а также ознакомиться с полной информацией о культурно-исторических памятниках».





