Многодетный отец-одиночка в СКО просит о помощи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области отец-одиночка Жаксылык Аскаров, воспитывающий троих детей, оказался в сложной ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал КТК.

Четыре года назад его жена ушла к другому, уехала в Павлодар и живет там. Мужчина работает грузчиком и зарабатывает 25 тысяч тенге. На эти средства он пытается прокормить шестилетнего сына и двух дочерей 8 и 11 лет.



«Она хотела сына забрать, две девчонки мне говорит не надо. Я решил, зачем детей делить. У всех матери с детьми вместе живут, а она папе оставила. Хотел бы помощи попросить, чтобы кто-нибудь помог мне, жилищные условия, трое детей несовершеннолетних нуждаются сейчас, в тяжелом состоянии», - говорит Жаксылык Аскаров.

Несколько лет назад он купил, но до сих пор не оформил старенький дом.



«Он не военнослужащий, не госслужащий, не инвалид. Если бы жилье было бы признано аварийным, то был бы поставлен (в очередь на жилье) по данной категории», - отметил начальник отдела ЖКХ района Магжана Жумабаева Серик Косанов.



С женой Жаксылык до сих пор состоит в официальном браке. Объясняет, что у него нет денег и времени ехать в Павлодар разводиться.

Суд обязал мать платить детям алименты. Задолженность в настоящее время превысила миллион тенге. Пособие от государства детям не положено.