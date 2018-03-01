Многодетная алматинка выпустила разговорник для мам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мама четверых сыновей, жительница Алматы Асель Сапакова стала автором русско-казахского разговорника «Мама, қазақша сөйлеші». В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» она поделилась своим опытом, как мама может привить детям любовь к изучению родного языка.

Автор Асель Сапакова рассказала, что раньше работала в банке в отделе кредитования малого бизнеса. После замужества, находясь в декретном отпуске, выпустила русско-казахский разговорник «Мама, қазақша сөйлеші». Он состоит из распространенных бытовых фраз и предназначен для мам, которые желают говорить на казахском языке со своими детьми, начиная с грудничкового возраста.



Цель издания книги - это детство на казахском языке. Автор считает, что именно мама может создать нужную среду, так как не зря наши предки назвали родной язык не языком рода или Родины, а именно языком матери - Ана тілі.

«Меня все спрашивали, почему в заголовке написано «мама», ведь на казахском языке будет «анашым»? Хочу объяснить, что тех мамочек, для кого я написала эту книгу, дети дома зовут «мама», а если говорят «анашым», а папу называют «көкем» или «әкем», значит и у ребенка, и у родителей с казахским все прекрасно», - говорит она.





Асель родом из Петропавловска, себя называет представителем того поколения, с кем бабушки и дедушки говорили на русском языке. Супруг также является русскоговорящим казахом. В 2013 году, после рождения третьего сына Тамира, пришло понимание того, насколько важно говорить с детьми на родном языке, тем самым приобщить их к национальной истории, культуре и традициям.

«Я решила привить своим детям желание учить казахский язык. Стала пополнять свой словарный запас. Мне нужны были именно те фразы, которые употребляются ежедневно. Преодолевая стыд, я подходила к мамам и нянечкам детей на детских площадках, слушала, что они говорят им. Запоминала каждую фразу, записывала на телефон, если что-то не понимала, то просила перевести или искала значение в словарях. Затем, уже вечером все переписывала на карточки. Уже после, когда собралось карточек на целый чемодан, я всю информацию напечатала и сгруппировала по темам и стала делиться с подругами», - рассказывает многодетная мама.





Позже Асель решила издать книгу и поделиться опытом со всеми казахстанцами, так как увидела, что разработанная ею методика работает. Никогда не разговаривавшая на казахском языке, мама научила себя и детей понимать и говорить на нем. К тому же на тот момент старшие два сына ходили в садик и школу с английским языком обучения, и в совершенстве разговаривали на английском и русском языках.

По ее словам, большую моральную поддержку она получила от автора книги «Ситуативный казахский» Каната Тасибекова и заместителя директора Института языкознания имени А. Байтурсынова Анар Фазылжановой, которые помогли с редактированием текста и советами при публикации книги.

«Канат Тасибеков - мастер ситуативного казахского. Именно с его книг началась моя любовь к языку. Его книги открыли для меня красивый увлекательный казахский язык. Познакомилась я с ним случайно, когда брала у него автограф на одной из встреч с читателями. Именно он дал мне хорошие советы: как издать книгу и посоветовал обратиться к Анар Муратовне. Она, в свою очередь, прочитав мои заметки, посмеялась над моей неопытностью, но сказала, что это надо обязательно издавать и помогла, проделав хорошую редакторскую работу. Хочу сказать, что мне крупно повезло встретить таких людей. Ну, а супруг взял на себя все финансовые расходы», - улыбаясь, вспоминает автор книги.

Главное, на что надеется Асель, то, что дети навсегда запомнят, как мама в детстве им пела на казахском языке колыбельные, читала стихи, играла в национальные игры.





«Мы дружим с одной американской семьей, которая усыновила детей - казахов. Опекуны периодически приезжают в Казахстан, чтобы показать детям, откуда они родом, где находится их страна, чтобы знали свои национальные традиции, кухню. Американцы считают, что без этих знаний, человек не вырастит гармоничной и целостной личностью, он должен знать свои корни и питаться этим на протяжении всей жизни. Это так естественно и мудро. Знаете, когда я начала учить казахский язык, то стала чувствовать себя гораздо увереннее, так как раньше у меня был какой-то комплекс», - говорит многодетная мама.

«Мы с супругом хотим, чтобы наши дети понимали и говорили на казахском. Я вижу, что мои труды не проходят бесследно. Два младших сына разговаривают только на казахском. Старшие сыновья при общении с братишками стали хорошо понимать и говорить на родном языке. Хочу отметить, что чем младше ребенок, тем он быстрее учит язык», - делится Асель.





Автор книги отметила, что людям не хватает именно такой литературы, так как по результатам продаж первого тиража, одна тысяча экземпляров была распродана за первые две недели.

«Я даже в магазин не успела отдать на продажу. Она моментально разошлась через Инстарам. Затем было выпущено еще три тысячи экземпляров, и они на данный момент уже заканчиваются, нужно снова заказывать. Книга очень хорошо идет в народ, это говорит о том, что люди стремятся учить казахский язык. Сейчас готовится вторая часть книги, которая будет рассчитана на детей, идущих в садик и в школу», - сказала Асель Сапакова.









Позже уже после успешных продаж книг Асель Сапакова запустила мобильное приложение «Botakan», где можно слушать детские песни и колыбельные на казахском языке.