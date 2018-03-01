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Многодетная алматинка выпустила разговорник для мам

3 Марта 2018 12:41 857
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Многодетная алматинка выпустила разговорник для мам

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ -  Мама четверых сыновей, жительница Алматы Асель Сапакова стала автором русско-казахского разговорника «Мама, қазақша сөйлеші». В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ»  она поделилась своим опытом, как мама может привить детям любовь к изучению родного языка.

Автор Асель Сапакова рассказала, что раньше работала в банке в отделе кредитования малого бизнеса. После замужества, находясь в декретном отпуске, выпустила русско-казахский разговорник «Мама, қазақша сөйлеші». Он  состоит из распространенных бытовых фраз и предназначен для мам, которые желают говорить на казахском языке со своими детьми, начиная с грудничкового возраста.

Цель издания книги - это  детство на казахском языке. Автор считает, что именно мама может создать нужную среду, так как не зря наши предки назвали родной язык не языком рода или Родины, а именно языком матери - Ана тілі.

«Меня все спрашивали, почему в заголовке написано «мама», ведь на казахском языке будет «анашым»? Хочу объяснить,  что тех мамочек, для кого я написала эту книгу, дети дома зовут «мама», а если говорят «анашым», а папу называют «көкем» или «әкем», значит и у ребенка, и у родителей с казахским все прекрасно», - говорит она.

Многодетная алматинка выпустила разговорник для мам 

Асель родом из Петропавловска, себя называет представителем того поколения, с кем бабушки и дедушки говорили на русском языке. Супруг также является русскоговорящим казахом. В 2013 году, после рождения третьего сына Тамира, пришло понимание того, насколько важно говорить с детьми на родном языке, тем самым приобщить их к национальной истории, культуре и традициям.

«Я решила привить своим детям желание учить казахский язык. Стала пополнять свой словарный запас. Мне нужны были именно те фразы, которые употребляются ежедневно. Преодолевая стыд, я подходила к мамам и нянечкам детей на детских площадках, слушала, что они говорят им. Запоминала каждую фразу, записывала на телефон, если что-то не понимала, то просила перевести или искала значение в словарях. Затем, уже вечером все переписывала на карточки. Уже после, когда собралось карточек на целый чемодан, я всю информацию напечатала и сгруппировала по темам и стала делиться с подругами», - рассказывает многодетная мама.

Многодетная алматинка выпустила разговорник для мам 

Позже  Асель решила издать книгу и поделиться опытом со всеми казахстанцами, так как увидела, что разработанная ею методика работает. Никогда не разговаривавшая на казахском языке, мама научила себя и детей понимать и говорить на нем. К тому же на тот момент старшие два сына ходили в садик и школу с английским языком обучения, и в совершенстве разговаривали на английском и русском языках.

По ее словам, большую моральную поддержку она получила от автора книги «Ситуативный казахский» Каната Тасибекова и заместителя директора Института языкознания имени А. Байтурсынова Анар Фазылжановой, которые помогли с редактированием текста и советами при публикации книги.

«Канат Тасибеков - мастер ситуативного казахского. Именно с его книг началась моя любовь к языку. Его книги открыли для меня красивый увлекательный казахский язык. Познакомилась я с ним случайно, когда брала у него автограф на одной из встреч с читателями. Именно он дал мне хорошие советы: как издать книгу и посоветовал обратиться к Анар Муратовне.  Она, в свою очередь, прочитав мои заметки, посмеялась над моей неопытностью, но сказала, что это надо обязательно издавать и помогла, проделав  хорошую редакторскую работу. Хочу сказать, что мне крупно повезло встретить таких людей. Ну, а супруг взял на себя все финансовые расходы», - улыбаясь, вспоминает автор книги.

Главное, на что надеется Асель, то, что дети навсегда запомнят, как мама в детстве им пела на казахском языке колыбельные, читала стихи, играла в национальные игры.

Многодетная алматинка выпустила разговорник для мам 

«Мы дружим с одной американской семьей, которая усыновила детей - казахов. Опекуны периодически приезжают в Казахстан, чтобы показать детям, откуда они родом, где находится их страна, чтобы знали свои национальные традиции, кухню. Американцы считают, что без этих знаний, человек не вырастит гармоничной и целостной личностью, он должен знать свои корни и питаться этим на протяжении всей жизни. Это так естественно и мудро. Знаете, когда я начала учить казахский язык, то стала  чувствовать себя гораздо увереннее, так как раньше у меня был какой-то комплекс», - говорит многодетная мама.

«Мы с супругом хотим, чтобы наши дети понимали и говорили на казахском. Я вижу, что мои труды не проходят бесследно. Два младших сына разговаривают только на казахском. Старшие сыновья при общении с братишками стали хорошо понимать и говорить на родном языке. Хочу отметить, что чем младше ребенок, тем он быстрее учит язык», - делится Асель.

Многодетная алматинка выпустила разговорник для мам 

Автор книги отметила, что людям не хватает именно такой литературы, так как по результатам продаж первого тиража, одна тысяча экземпляров была распродана за  первые две недели.

«Я даже в магазин не успела отдать на продажу. Она моментально разошлась через Инстарам. Затем было выпущено еще три тысячи экземпляров, и они на данный момент уже заканчиваются, нужно снова заказывать. Книга очень хорошо идет в народ, это говорит о том, что люди стремятся учить казахский язык. Сейчас готовится вторая часть книги, которая будет рассчитана на детей, идущих в садик и в школу», - сказала Асель Сапакова.


Многодетная алматинка выпустила разговорник для мам

Позже уже после успешных продаж книг Асель Сапакова запустила мобильное приложение «Botakan», где можно слушать детские песни и колыбельные на казахском языке.

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Ключевые слова: Рухани жаңғыру,
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Автор:

Гульжан Тасмаганбетова

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