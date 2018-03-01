Многие сельчане смогут начать своё дело - депутат Загипа Балиева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Загипа Балиева прокомментировала новые социальные инициативы Главы государства Нурсултана Назарбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что эти инициативы очень важны, они ещё раз подтверждают, что многонациональный народ Казахстана живет в дружбе и мире, уважает друг друга и законы (...) Мы можем констатировать, что социальная жизнь наших людей с каждый годом улучшается. И очень важно сохранить мир, согласие и взаимопонимание. Если все новые инициативы будут выполнены, то мы и дальше будем продвигаться», - сказала она после совместного заседания палат Парламента.

З. Балиева остановилась на поручении Президента в этом году увеличить сумму микрокредитования до 62 миллиардов тенге.

«Это кредитование имеет очень большой эффект на села. Многие граждане, проживающие на селе, получив микрокредит, смогут начать своё дело. Поэтому тем государственным органам и структурам, которые будут этим заниматься, нужно идти в глубинки», - сказала депутат.

Напомним, сегодня Глава государства объявил о пяти инициативах по улучшению жизни казахстанцев. Нурсултан Назарбаев дал поручения по новой ипотеке под 7% на 25 лет, снижению налогов до 1% для тех, кто получает низкую зарплату, проведению газопровода в Астану, о строительстве общежитий для студентов, увеличении грантов и повышении зарплат и пенсий учителям.