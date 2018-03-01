Мнение психолога: почему не уходит лишний вес

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Петропавловский психолог Дмитрий Агапов рассказал корреспонденту МИА «Казинформ», почему у некоторых людей не получается сбросить вес, несмотря на прилагаемые усилия.

По его словам, для похудения важны всего два фактора: изменение пищевых привычек и увеличение физической активности. Психолог говорит, что большинству людей достаточно простых рекомендаций диетолога и тренера. Другая категория - те, у которых не получается сбросить вес даже при корректировке питания и увеличении физических нагрузок. В таком случае зачастую требуется психологическая помощь.

«Очень часто причиной удержания веса является детский опыт запрета на еду или закармливания. В этом случае речь идет о закрепленных в детстве убеждениях, из-за которых человек набирает вес. Я работал с женщиной, которая в подростковом возрасте из-за гормональных нарушений быстро набирала вес. Ей рекомендовали диету, и мама строго следила за ее рационом. Женщина вспоминала, что обижалась и ела тайком. В результате во взрослом состоянии сформировалось убеждение: я ем до упора, потому что вдруг отберут. Это неосознанное поведение», - рассказал психолог.

Д. Агапов говорит, в таком состоянии женщина понимает, что много кушает, но действует импульсивно. То же самое происходит с некоторыми дамами, поссорившимися с мужем или испытывающими стресс. Через некоторое время они обнаруживают себя поглощающими огромные порции еды.

Психолог говорит, что удивительные вещи наблюдаются при исследовании внутреннего мира человека, страдающего полнотой. И шутка «я на самом деле очень худой человек под слоем жира» оказывается не такой уж и смешной.

«Человек на самом деле может чувствовать себя худым. А жировой слой воспринимает как подушку, одеяло, броню, защиту от окружающей среды. Если есть проблемы во взаимоотношениях, человек набирает вес неосознанно, чтобы снизить тревогу, почувствовать себя в безопасности. Более того, таким образом он поддерживает мысль о том, что большой человек - сильный. Худым он будет чувствовать себя беззащитным. В таких ситуациях нужна помощь психолога», - сказал Д. Агапов.

Противоположная и более серьезная проблема - анорексия.

«Почему люди хотят похудеть? У нас в голове есть некий идеальный стандарт красоты. Девочка-подросток хочет выглядеть как модель, чтобы нравиться сверстникам. Проблема возникает, если она склонна к полноте. Следуя своему убеждению, она соблюдает диету, много двигается. Но ничего не помогает. Тогда приходит в голову решение не есть вообще либо она вызывает рвоту после каждого приема пищи или пьет слабительные», - рассказал Д. Агапов.

Психолог отмечает, что нервная анорексия чуть ли не единственное психическое расстройство, приводящее к летальному исходу. При этом заболевании, сколько бы человек не худел, из-за искажения восприятия собственного тела он будет считать, что не достиг идеала. В итоге - дистрофия, атрофия желудка, изменении физиологии тела и гибель.

«Внутренняя неуверенность, непринятие своего тела, сильная зависимость от общественного мнения становятся причинами анорексии. Чаще всего, проблемы начинаются в семье, в которой остро стоит тема еды. Сложность работы с такими людьми заключается в невосприятии ими своей болезни», - отметил психолог.

Д. Агапов говорит, что в группу риска попадают девочки именно в подростковом возрасте. Родителям он рекомендует не делать в семье культы из еды, не зацикливаться на этой теме. Состояние ребенка важно и нужно отслеживать. Депрессия в таких случаях - частый спутник.

«Тревогу должны вызвать увлечения диетами и снижение веса. К специалисту тогда нужно обращаться незамедлительно. Не стесняться работать с психологом самим родителям. Именно их отношение к теме еды и похудения может провоцировать поведение ребенка», - сказал Д. Агапов.

Если родители не будут сотрудничать с психологом, помочь ребенку невозможно. В запущенных случаях требуется психиатр и клиника.

«В вопросах похудения очень легко перейти грань. Важно любить себя, свое тело. Когда человек любит себя, он с уважением относится к своему телу. Все выполняемые рекомендации он будет делать осознанно, и придерживаться главного принципа - не навреди», - подчеркнул психолог.