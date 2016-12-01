Мировыми образовательными решениями обеспечат школы МОН РК и LEGO Education

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК и LEGO Education будут совместными усилиями реализовывать проект по обеспечению всех школ Казахстана лучшими мировыми образовательными решениями. Об этом в интервью МИА «Казинформ» сообщила директор Lego Education в России и СНГ Ольга Ломбас.

- Почему казахстанский рынок интересен LEGO?

- Казахстан - одна из самых быстроразвивающихся стран в центральной Азии. Начиная с 2000-х годов, Правительство республики реализовывает комплекс реформ в сфере образования, которые нацелены на внедрение инновационных образовательных решений. В частности, ярким тому примером служит создание Назарбаев Интеллектуальных Школ (НИШ), которые служат, своего рода, «точками роста» Казахстана. В данных учреждениях уже создана мощная база для развития ИТ, робототехники и инженерных наук, которые являются фундаментом для интеграции образовательных решений компании LEGO Education. При этом, Министерство образования и науки РК и LEGO Education будут совместными усилиями реализовывать проект по обеспечению всех школ Казахстана лучшими мировыми образовательными решениями, будь то школа в городе или деревне.

- Какой учитель по специальности должен преподавать робототехнику?

- Робототехнику может преподавать практически любой учитель. Обучение учителей - необходимая и обязательная составляющая внедрения наших решений в систему образования. Постоянное присутствие учителя, который в роли куратора направляет ученика к прогрессу, необходимо для достижения максимального эффекта от образовательных решений LEGO Education. Это важно еще и для того, чтобы наставники учили детей генерировать и реализовывать свои идеи, а не просто использовать различные гаджеты только для развлечений.

- Как робототехника помогает освоению базовых школьных предметов?

- LEGO Education позволяет создать для современных учеников уникальное образовательное пространство, способствующее активному, творческому обучению, основанному на цифровых технологиях.

Педагогу, работающему с образовательными решениями LEGO Education, гораздо проще продемонстрировать принцип работы того или иного механизма или объяснить сложное физическое явление, поскольку во всех образовательных решениях заложен принцип наглядности, а темы уроков тесно связаны с реальной жизнью. Благодаря этому, ученики быстрее понимают и ощущают важность естественных и технических наук, обучаясь, при этом, в рамках государственных образовательных стандартов и программ.

- Какие новые наборы будут использоваться в Казахстане?

- В Республике Казахстан ряд школ (в том числе НИШ) уже используют более 1000 образовательных наборов компании LEGO Education. Так, например, накануне 1 сентября 2016 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев посетил новый лицей № 84, в котором создан робототехнический класс, оборудованный новейшими образовательными решениями LEGO MINDSTORMS Education EV3, который предназначен для учеников основной школы и позволяет ученикам легко и просто совершенствовать свои знания в области информатики, физики, технологии, проектировании и математики.