Мировые цены на нефть значительно повысились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка значительно повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 1,09 доллара, до 66,21 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,15 доллара, до 62,34 долларов за баррель.





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