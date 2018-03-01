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Мировые цены на нефть значительно повысились

17 Марта 2018 09:46 273
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Мировые цены на нефть значительно повысились

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка значительно повысились, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на Лондонской бирже ICE Futures повысилась на 1,09 доллара, до 66,21 долларов за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 1,15 доллара, до 62,34 долларов за баррель.


Фото : 123ru.net

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Ключевые слова: Нефть,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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