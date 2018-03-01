Мировые цены на нефть значительно понизились
8 Марта 2018 10:17 256
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть по итогам торгов в среду на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка значительно понизились, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По результатам торгов, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 1,45 доллара, до 64,34 долларов за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 1,45 доллара, до 61,15 долларов за баррель.
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